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بولندا والدنمارك: على أوروبا تسريع وتيرة تزويد أوكرانيا بالأسلحة

بولندا والدنمارك: على أوروبا تسريع وتيرة تزويد أوكرانيا بالأسلحة
23 فبراير 2023 19:27

 قال رئيسا وزراء بولندا والدنمارك، عقب اجتماعهما في كوبنهاجن، اليوم الخميس، إن على دول غرب أوروبا أن تكون أسرع وأكثر سخاء في إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي للصحفيين "أود أن تكون هذه الدول مثل الدنمارك وبولندا بالضبط. نسخة أطول تكون أكثر سخاء من حيث تسليم الأسلحة وأكثر سرعة".
ولعبت بولندا، وهي حليف رئيسي لأوكرانيا، دورا أساسيا في إقناع الحلفاء الأوروبيين بالتبرع بآليات ثقيلة لأوكرانيا، بينها دبابات، وهي خطوة عارضتها عدة دول حتى وقت قريب.
وقال مورافيتسكي "لنكن صرحاء. لولا الولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة، ربما لم تكن أوكرانيا لتنجو في الأسبوعين الأولين أو الشهرين الأولين".
وأضاف "إنه مجرد تعزيز لحلف شمال الأطلسي، بعض الدول المرتابة يجب ألا تكون متشككة".
وفي حديثه عشية الذكرى السنوية لبدء الحرب، أكد مورافيتسكي ونظيره الدنماركي مته فريدريكسن على الحاجة الملحة لتقديم الدعم لكييف لأن أوروبا لا يمكن أن تسمح بهزيمة أوكرانيا.
وقال فريدريكسن "نحتاج إلى أن ندرك أنه ليس لدينا كثير من الوقت. بالتالي نحتاج لتسريع دعمنا المالي ومساعدتنا العسكرية، ونحتاج إلى مزيد من التبرعات وإلى العمل معا بشكل وثيق للغاية للتأكد من أن لديهم القدرات التي يحتاجونها".

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