فنلندا ترسل كاسحات ألغام إلى أوكرانيا

تعتزم فنلندا إرسال ثلاث دبابات كاسحة للألغام من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، حسبما أعلن ميكو سافولا وزير الدفاع الفنلندي اليوم الخميس.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أن الدبابات ليست مزودة بمدافع بل ببنادق آلية، مضيفا أن المركبات مصممة بالتحديد لكسح الألغام.
وأفادت قناة "واي إل إيه" الرسمية بأن ست من نحو 200 دبابة من طراز "ليوبارد 2" في فنلندا هي دبابات لكسح الألغام.
وأعلنت الحكومة، في ذات الوقت، إرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف. وذكر سافولا، في البيان، أن "أوكرانيا لا زالت تحتاج إلى دعم دفاعي. نحن نرسل المزيد من مواد الدفاع ونشارك في التعاون بشأن دبابات ليوبارد مع شركائنا".
كانت فنلندا، التي تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قد أشارت في يناير الماضي إلى أنها قد ترسل لأوكرانيا بعض دبابات "ليوبارد".
وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو مؤخرا إن مساهمة فنلندا لن تكون كبيرة للغاية من ناحية العدد.