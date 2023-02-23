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الصين تبدأ مرحلة جديدة من مكافحة كوفيد

طاقم طبي ينقل مريضا مصابا بكورونا في الصين (أرشيفية)
23 فبراير 2023 18:07

دخلت الصين بثبات مرحلة جديدة من الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليها، بحسب ما قاله متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس.

وخفضت بكين التعامل مع الجائحة إلى مستوى إدارة الأمراض المعدية من الفئة (ب).

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث مي فنج قوله، في مؤتمر صحفي عقدته الآلية المشتركة للوقاية من مرض كوفيد- 19 والسيطرة عليه، التابعة لمجلس الدولة الصيني، قوله إن "الوضع العام للاستجابة لكوفيد-19 في الصين يتحسن، مع تسجيل حالات إصابة بشكل متقطع في أجزاء من البلاد".

وأضاف مي أن "الصين تعمل على تحسين إجراءات الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها بناء على تطور الوضع على مدى أكثر من ثلاث سنوات ماضية، ولقد نجحت في منع انتشار المتحورات الأكثر فتكا على نطاق واسع".

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية إنه "مع استمرار كوفيد-19 في العالم، ستواصل الصين تحسين إجراءات إدارة المرض من الفئة (ب)"، مضيفا أن "البلاد ستعمل على تعزيز قدرتها على مراقبة الأمراض وإصدار إنذار بشكل منتظم، وضمان الوقاية من كوفيد-19-والسيطرة عليه في أماكن، من بينها دور المسنين والمدارس، وتسريع عملية التطعيم ضد كورونا".

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المصدر: د ب أ
الصين
كوفيد-19
فيروس كورونا
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