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تركيا تحقق مع مقاولي بناء إثر الزلزال المدمر
عمارات مدمرة جراء الزلزال في تركيا
23 فبراير 2023 17:48
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده ستوسع تحقيقا بشأن مقاولي البناء المشتبه في انتهاكهم معايير السلامة إثر الزلازل التي ضربت البلاد هذا الشهر وأسفرت عن مقتل أكثر من 43 ألف قتيل.
وذكر صويلو أن السلطات حددت هوية 564 مشتبها به حتى الآن واعتقلت 160 شخصا فيما تتواصل التحقيقات مع عدد أكبر بكثير.
وأضاف لقناة "تي.آر.تي خبر" التلفزيونية الرسمية "ستُبنى مدننا في الأماكن الصحيحة. وسيعيش أطفالنا في مدن أقوى. ندرك الاختبار الذي نواجهه. وسنخرج من هذا (الوضع) أقوى".
وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المساكن في غضون عام واحد.
وذكر صويلو أنه تم نصب حوالي 313 ألف خيمة وسيتم إقامة 100 ألف حاوية كبيرة معدة للسكن في منطقة الزلزال.
وتابع صويلو قائلا إن عدد ضحايا الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا هذا الشهر ارتفع إلى 43556 قتيلا.
وأوضح أن 7930 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الأول الذي وقع في السادس من فبراير وأن أكثر من 600 ألف شقة و150 ألف مبنى تجاري تعرضت لأضرار متوسطة على الأقل.
وأوضح وزير التطوير العمراني مراد قوروم أن الزلزال تسبب في تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو 164 ألف مبنى بها أكثر من 530 ألف شقة.
وأضاف قوروم أن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات التعاقد لبناء شقق جديدة في المنطقة المتضررة.
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المصدر: رويترز
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