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السويد تكشف عن موعد جديد لاستئناف المحادثات مع تركيا

أعلام حلف الناتو وتركيا والسويد وفنلندا
23 فبراير 2023 17:00

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، للتلفزيون السويدي أمس الأربعاء، إن السويد وتركيا تعتزمان استئناف المفاوضات بشأن انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في مارس المقبل.

وقال كريسترسون، لمحطة (إس.في.تي) التلفزيونية السويدية "لقد تم تحديد موعد بالفعل لهذه المناقشة" دون أن يذكر موعدا محددا.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام لحلف الناتو في مايو الماضي عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويجب على جميع الأعضاء الثلاثين الحاليين في الحلف التصديق على انضمام أي دولة جديدة. لكن تركيا تعوق الإجراء منذ فترة طويلة، وتتهم السويد على وجه الخصوص بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد الأشخاص والمنظمات التي تصنفها أنقرة على أنها إرهابية.

وفي نهاية يناير الماضي، ألغت تركيا المفاوضات المخطط لها مع السويد وفنلندا والتي كان من المقرر إجراؤها في فبراير الجاري، بحسب تقارير إعلامية.

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المصدر: وكالات
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حلف الناتو
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