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فنلندا تعلن عزمها إرسال «دبابات ليوبارد» إلى أوكرانيا

من أوكرانيا (أرشيفية)
23 فبراير 2023 16:58

أعلنت فنلندا، اليوم الخميس، عزمها إرسال ثلاث دبابات من طراز ليوبارد-2 إلى أوكرانيا، على غرار دول غربية أخرى تعهدت إمداد كييف بأسلحة ثقيلة عشية الذكرى الأولى للهجوم الروسي.

وقال وزير الدفاع ميكو سافولا في بيان "سنرسل المزيد من المعدات العسكرية ونشارك في التعاون بشأن ليوبارد مع شركائنا".

وستشمل الحزمة "التدريب على تشغيل (الدبابات) وصيانتها".

وأوضح في مؤتمر صحافي أن تلك الدبابات نسخة معدلة من منصة ليوبارد-2، صممت لإزالة ألغام ومتفجرات أخرى.

ومن بين 200 دبابة ليوبارد-2 تمتلكها فنلندا، ست دبابات فقط معدلة بهذا الشكل.

ولفنلندا حدود بطول 1300 كلم مع روسيا، وامتنعت في السابق عن التعهد بإرسال دبابات إلى أوكرانيا.

ويأتي إعلانها غداة تعهد إسبانيا بإرسال ستة دبابات، وفي أعقاب إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة أن على الحلفاء الذين لديهم تتوفر لديهم دبابات إرسالها الآن.

 

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