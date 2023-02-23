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بوتين يتعهد بتعزيز قدرات الجيش الروسي الدفاعية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
23 فبراير 2023 16:52

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الجيش هو "ضامن" استقرار الدولة الروسية، واعدا بزيادة الإنتاج الصناعي العسكري للاستجابة لحاجات القوات في أوكرانيا.

وقال بوتين في فيديو قصير بمناسبة يوم المدافعين عن الوطن عشية مرور عام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، إن "جيشا وبحرية عصريين وفعالين هما ضمانة لأمن بلد وسيادته، ضمانة لنموه المستقر ومستقبله".

وتابع "لذلك سنولي كما من قبل اهتماما بالمقام الأول لتعزيز قدراتنا الدفاعية".

وأكد بوتين عزمه على "قيادة التطوير المتوازن والعالي النوعية لكل مكونات القوات المسلحة" من خلال تجهيز الجيش بـ"أنظمة ضاربة جديدة وأجهزة استطلاع واتصال ومسيرات وأنظمة مدفعية".

كذلك، أشاد بوتين في الفيديو الذي نشره الكرملين ومدته أقل من خمس دقائق، "بالزيادة الحالية في إنتاج كل أنواع الأسلحة التقليدية" داعيا قطاع الصناعات العسكرية الروسي إلى بذل المزيد.

 

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
روسيا وأوكرانيا
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