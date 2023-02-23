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زيلينسكي عشية ذكرى العملية: أوكرانيا «ستنتصر»

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
23 فبراير 2023 16:46

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عشية الذكرى الأولى للحرب التي تشنها موسكو في بلاده إن أوكرانيا "ستنتصر" على القوات الروسية.

وقال على منصات التواصل الاجتماعي "لم ننكسر، تخطينا الكثير من المحن وسوف ننتصر. سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا الشر، هذه الحرب إلى أرضنا".

 

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