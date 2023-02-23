أميركا تقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 10 مليار دولار

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن تقديم مساعدات اقتصادية إضافية لأوكرانيا اليوم الخميس.

وقالت يلين على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ورؤساء البنوك المركزية في بنجالور بالهند" خلال الاشهر المقبلة، نتوقع تقديم مساعدات اقتصادية إضافية بقيمة 10 مليار دولار لأوكرانيا".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد قدمت مساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 46 مليار دولار.

وأضافت" هدفنا المزدوج هو خفض قدر القطاع العسكري في روسيا وخفض الإيرادات التي يمكن أن تستخدمها لتمويل حربها".

وأوضحت يلين أن هذه الإجراءات تترك آثرا. وقالت إن الاقتصاد الروسي يتعرض للعزلة بصورة متزايدة، كما أن قطاع الدفاع يعاني من مشاكل إنتاجية. بالإضافة لذلك، غادر نحو مليون روسي البلاد العام الماضي. ومن المقرر أن يلتقى وزراء مالية دول مجموعة العشرين في بنجالور يومي الجمعة والسبت لمناقشة الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وقضايا السياسة المالية.