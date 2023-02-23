السوداني يشيد بدور أستراليا ومساندتها العراق في الحرب ضد «داعش»

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، اليوم الخميس ، أن العراق يتطلع إلى المزيد من التعاون التنموي وعقد الشراكات مع أستراليا في المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية ومواجهة التحديات المناخية.

وأشاد السوداني ، خلال استقباله اليوم بالمبعوث الأسترالي نيك وورنر بدور "أستراليا ومساندتها العراق في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".

ونقل وورنر تحيات رئيس الحكومة الأسترالية إلى رئيس الحكومة العراقية ورغبة بلاده في مد جسور التعاون مع العراق في مختلف المجالات بما يعزز مصالح البلدين في التنمية والازدهار.

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مجالات عدة.