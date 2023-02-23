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بكين تتهم أميركا بتضخيم «التهديد النووي الصيني»

أرشيفية
23 فبراير 2023 15:27

قال تان كافي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، في إيجاز صحفي، إن أميركا تضخم مرارا وتكرارا ما يسمى بـ"التهديد النووي الصيني" فقط لإيجاد ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية والحفاظ على هيمنتها العسكرية.

وقال تان، ردا على سؤال حول تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية ويابانية حول طموحات الصين النووية، إن الصين تنتهج استراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وتتبع دائما سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف تان أن الصين تحتفظ دائما بقوتها النووية عند الحد الأدنى الضروري لضمان الأمن القومي.

وقال تان إن الصين تدعو الأطراف المعنية إلى وقف التضخيم الذي لا أساس له والحد من الدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في سياسة الأمن القومي.

وقال تان، ردا على سؤال حول مزاعم المسؤولين الأميركيين بشأن المنطاد الصيني، إن الصين تعارض بشدة التصريحات غير المسؤولة لبعض المسؤولين الأميركيين وتجاهلهم للحقائق.

وقال تان إن زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى الفلبين تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة هي أخطر مهدد للسلام والاستقرار في المنطقة.

وقال تان، ردا على سؤال حول مزاعم المسؤولين الأميركيين المختلفة حول جداول زمنية لخطط الصين المحتملة لمهاجمة تايوان، إن الجانب الأميركي غالبا ما يصدر مثل هذه التعليقات المتناقضة.

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المصدر: وكالات
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