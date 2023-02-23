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كييف: لن نستخدم المقاتلات الغربية لضرب أهداف في روسيا

أرشيفية
23 فبراير 2023 15:15

أكد وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، اليوم الخميس، أن بلاده "لن تستخدم الطائرات المقاتلة الغربية، لضرب أهداف في روسيا"، وذلك في إطار سعي أوكرانيا للحصول على مقاتلات من الدول الغربية الداعمة لها.

وأضاف ديميترو كوليبا: "نحن نستخدم الأسلحة التي نتلقاها من شركائنا، لضرب روسيا في الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن كييف "يمكنها أن تضمن استخدام الأسلحة الغربية لتحرير الأراضي الأوكرانية"، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وجدد وزير الخارجية الأوكراني تأكيده على أن "أوكرانيا بحاجة إلى الطائرات لإنهاء الحرب، ودفع روسيا إلى ما وراء حدودنا الشرقية".

وكانت قضية تزويد الغرب لأوكرانيا بطائرات مقاتلة، لمواجهة العملية العسكرية التي تشنها روسيا على أراضيها، قد شغلت الرأي العام الدولي بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بسبب التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عليها، في ظل التحذيرات الروسية.

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