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ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 43 ألفاً و556 قتيلا

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 43 ألفاً و556 قتيلا
23 فبراير 2023 14:30

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 43 ألفا و556 قتيلا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الخميس. وأوضح صويلو أن معدل تقييم الأضرار في الولاية يتراوح بين 75% و80%، مشيرا إلى تضرر 750 ألف قسم مستقل، بما في ذلك المناطق التجارية. وقال في مقابلة على قناة "تي آر تي" الإخبارية التركية، مساء أمس الأربعاء، من مركز تنسيق الكوارث بولاية هطاي بجنوب البلاد، إنه وفقا لآخر إحصائية رسمية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 43 ألفا و556 قتيلا. وكان زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير الجاري، وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، بالإضافة إلى تسجيل آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما في البلدين. 

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