فقدان 4 مهاجرين في بحر إيجة

فُقد ما لا يقل عن أربعة مهاجرين في بحر إيجة، جنوب جزيرة ساموس اليونانية. وقام مسؤولون بوكالة حماية الحدود الأوروبية " فرونتكس" وخفر السواحل اليوناني بإنقاذ 18 شخصا من على متن قارب صغير أرسل نداء استغاثة أمس الأربعاء.

وقال الناجون إن أربعة أشخاص سقطوا في المياه.

وقالت قوات خفر السواحل إنه تم تدشين عملية بحث مكثفة. ويشار إلى أنه غالبا ما يتم إنقاذ مهاجرين من على متن قوارب في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، حيث يحاول مهربو البشر نقلهم من الساحل التركي إلى اليونان أو إيطاليا. وغالبا ما يؤدي ذلك لوقوع حوادث وحالات وفاة. ووفقا للأمم المتحدة، لقى ما لا يقل عن 326 شخصا حتفهم في المنطقة العام الماضي.

وتخشى السلطات في أثينا أن مزيدا من المهاجرين يمكن أن يحاولوا مجددا الوصول للاتحاد الأوروبي على متن قوارب نتيجة كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.