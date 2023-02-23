الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فقدان 4 مهاجرين في بحر إيجة

فقدان 4 مهاجرين في بحر إيجة
23 فبراير 2023 14:19

فُقد ما لا يقل عن أربعة مهاجرين في بحر إيجة، جنوب جزيرة ساموس اليونانية. وقام مسؤولون بوكالة حماية الحدود الأوروبية " فرونتكس" وخفر السواحل اليوناني بإنقاذ 18 شخصا من على متن قارب صغير أرسل نداء استغاثة أمس الأربعاء.

وقال الناجون إن أربعة أشخاص سقطوا في المياه.

أخبار ذات صلة
مقتل طفل وامرأة في غرق قارب قبالة ليروس اليونانية

وقالت قوات خفر السواحل إنه تم تدشين عملية بحث مكثفة. ويشار إلى أنه غالبا ما يتم إنقاذ مهاجرين من على متن قوارب في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، حيث يحاول مهربو البشر نقلهم من الساحل التركي إلى اليونان أو إيطاليا. وغالبا ما يؤدي ذلك لوقوع حوادث وحالات وفاة. ووفقا للأمم المتحدة، لقى ما لا يقل عن 326 شخصا حتفهم في المنطقة العام الماضي.

وتخشى السلطات في أثينا أن مزيدا من المهاجرين يمكن أن يحاولوا مجددا الوصول للاتحاد الأوروبي على متن قوارب نتيجة كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.

المصدر: د ب أ
بحر إيجه
غرق قارب
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
بحضور محمد بن راشد.. الإمارات تدشن شبكة السكك الحديدية الوطنية
الإمارات
بحضور محمد بن راشد.. الإمارات تدشن شبكة السكك الحديدية الوطنية
اليوم 15:43
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©