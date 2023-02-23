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الأول منذ 4 سنوات.. إمبراطور اليابان يلقي خطاباً بمناسبة عيد ميلاده

الأول منذ 4 سنوات.. إمبراطور اليابان يلقي خطاباً بمناسبة عيد ميلاده
23 فبراير 2023 12:28

ألقى إمبراطور اليابان ناروهيتو اليوم الخميس أول خطاب جماهيري بمناسبة عيد ميلاده منذ توليه العرش قبل أربع سنوات تقريبا دعا فيه إلى تقديم كل المساندة لمن يعانون من التضخم وتبعات جائحة كوفيد-19.

وقال ناروهيتو وهو يقف في شرفة بالقصر أمام آلاف المواطنين الذين احتشدوا وهم يهتفون ويبعثون له بأمنياتهم الطيبة "يواجه الكثير من الناس صعوبات في حياتهم اليومية في ظل الجائحة وارتفاع الأسعار".
وأضاف "الألم يعتصر قلبي عندما أفكر فيمن يعانون من المتاعب، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والذين يحتاجون إلى دعم، والفقراء وأطفالهم.
"لكن من الأمور المشجعة أن هناك كثيرين يدعمون أولئك الذين يعانون من الصعوبات والمتاعب.. وأنا ممتن لذلك".
توج ناروهيتو (63 عاما) إمبراطورا في أول مايو 2019 بعد أن أصبح والده أكيهيتو أول إمبراطور يتنازل عن العرش منذ قرنين.

يعد ظهور الإمبراطور العلني في عيد ميلاده تقليدا سنويا لكن تم تأجيل هذا الحدث منذ عام 2020 بسبب الجائحة.

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