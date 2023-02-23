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قتلى في حادث تحطم طائرة في أركنساس

أرشيفية
23 فبراير 2023 12:14

لقي خمسة أشخاص حتفهم في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس الأميركية أمس الأربعاء بعد تحطم طائرة ذات محركين بعد وقت قصير من إقلاعها. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إن الطائرة تحطمت في منطقة غابات على بعد ميل من مطار كلينتون الوطني وقت الظهر تقريبا، وإن الطائرة كانت متجهة إلى مطار "جون جلين كولومبوس الدولي" في أوهايو، بحسب قناة "كارك" التليفزيونية.

وتم التأكيد لاحقا على عدم نجاة أي من الركاب. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض. ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة، بيد أن السلطات قالت إن سوء الأحوال الجوية يعوق التحقيق. ووردت أنباء عن عاصفة رعدية وهبوب رياح شديدة بالقرب من المطار وقت وقوع الحادث.  

وقالت قناة "تي اتش في" التليفزيونية إن الطيار والركاب الآخرين موظفون في شركة الاستشارات العلمية "سي تي اي اتش".

وقال المتحدث باسم الشركة، إن من كانوا على متن الطائرة كانوا يستجيبون لانفجار وقع في مصنع آي شومان للمعادن في بيدفورد بولاية أوهايو، حيث لقي شخص حتفه وأصيب 13 آخرون.

 

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
طائرة
تحطم طائرة
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