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وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع

أحمد قريع
23 فبراير 2023 07:45

توفي رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع مساء الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس.

وتوفي القيادي الفلسطيني السابق أحمد قريع (أبو العلاء) عن 86 عاماً في مستشفى برام الله في الضفة الغربية.

وفي 1996 أصبح أبو العلاء أول رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني، قبل أن يعيّن رئيساً للوزراء (2003-2006) بعدما تقلّد مناصب عديدة أخرى من بينها خصوصاً وزير الاقتصاد.

وفي تسعينيات القرن الماضي شارك أبو العلاء في المفاوضات التي جرت آنذاك بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية وأثمرت في 1993 اتفاقية أوسلو للسلام.

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المصدر: وكالات
فلسطين
الضفة الغربية
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