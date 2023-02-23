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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين

موضوعية
23 فبراير 2023 07:10

ضرب زلزال بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر طاجيكستان اليوم الخميس، وفقاً للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وأفادت وسائل إعلام صينية بأنه تم تسجيل هزة بقوة 3ر7 درجة في إقليم شينجيانج قرب الحدود مع طاجيكستان. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار.

وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات.

وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانغ الصيني.

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المصدر: د ب أ
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