بريطانيا تريد تعديل اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي
سوناك يرد على أسئلة مجلس العموم البريطاني
23 فبراير 2023 01:38
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، أنه سيسعى إلى تعديل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات ما بعد انسحاب المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).
يتعلق الاقتراح بمقاطعة إيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، على أن يتم إجراء تعديلات قانونية على المعاهدة السارية، وهو سبق أن عارضه التكتل.
وشكا جيفري دونالدسون، زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي، في مقاطعة إيرلندا الشمالية، أمام مجلس العموم البريطاني، من أن "قوانين الاتحاد الأوروبي تفرض في إيرلندا الشمالية دون تدقيق ديمقراطي أو موافقة" بموجب الاتفاق الحالي "غير المقبول"، المعروف باسم بروتوكول إيرلندا الشمالية.
وطلب دونالدسون من رئيس الوزراء ضمانات "أنه سيواجه هذه القضايا الدستورية الجوهرية، وأن يفعل ذلك، لا بمجرد إدخال تعديلات بسيطة على البروتوكول بل بإعادة صياغة المعاهدة الملزمة قانونيا".
وقال سوناك إنه سمع دونالدسون "بوضوح"، في إشارة على أنه يسعى لإجراء تعديلات قانونية في بروتوكول إيرلندا الشمالية.
وأضاف سوناك "يمكنني أن أؤكد له أنني أوافق" وأن هذا "جزء أساسي من المفاوضات".