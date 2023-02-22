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تأكيد إماراتي على أهمية الحوار لدعم جهود السلام بأفريقيا الوسطى

لانا نسيبة
23 فبراير 2023 01:39

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية الحوار الشامل والنهج العملي لدعم جهود السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، مشيرةً إلى أهمية أن تبقى مسألة حماية المدنيين في صميم الاستجابات الوطنية والإقليمية والدولية. 
وجددت الإمارات في بيان ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، دعم
بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى «مينوسكا»، مشددةً على أهمية العلاقة البناءة بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة «مينوسكا» لإنجاح ولاية البعثة. 
وقال البيان: «يجب على مجلس الأمن والدول الأعضاء والجهات الإقليمية الفاعلة والأمم المتحدة مواصلة تقديم الدعم لجمهورية أفريقيا الوسطى، ولا شك أن تقديم المساعدة على نحو مستدام، سواءً من خلال بناء القدرات أو الدعم الفني أو المالي، سيكون له دور حاسم في هذا المجال».
وأضاف: «مع استمرار انعدام الأمن في أفريقيا الوسطى، يجب أن تظل حماية المدنيين في صميم استجاباتنا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ويجب إيلاء أهمية خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي المتفشي، والذي تواصل العديد من التقارير تسليط الضوء عليه».
ودعا إلى ضمان تمكين المرأة ومشاركتها بشكل كامل وهادف ومتساوٍ في العمليات السياسية للبلاد.

أفريقيا الوسطى
الإمارات
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن
لانا نسيبة
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