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الإمارات: دور بعثات حفظ السلام مهم في صون الأمن الدولي

ماجد خميس الناخي
23 فبراير 2023 01:39

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن بعثات حفظ السلام أداة لا غنى عنها لصون السلم والأمن الدوليين، مجددةً دعمها لزيادة نسبة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام ومشيرةً إلى ضرورة وضع سلامة وأمن القوات في صدارة أولويات جميع البعثات.
وأعربت الإمارات في بيان خلال افتتاح الدورة 2023 للجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام، عن تطلعها إلى المشاركة الفعالة في المفاوضات المقبلة حول الأداء والمساءلة نيابة عن حركة عدم الانحياز.
وقالت في البيان الذي أدلى به العقيد ركن طيار ماجد خميس الناخي: «تظل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أداة لا غنى عنها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إنها تعددية الأطراف في العمل وهي في حاجة دائمة إلى التكيف والتطور من أجل التمكن من معالجة نطاق وتعقيد الأزمات المعاصرة».
وسلط بيان الدولة الضوء على 4 مجالات رئيسة، أبرزها: ضرورة إشراك المرأة في هياكل الأمن والسلم الوطني. 
وقال: «كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة إشراك المرأة في هياكل الأمن والسلم الوطني، نحن داعم قوي لأجندة المرأة والسلام والأمن، وتشارك الإمارات العربية المتحدة حالياً في رئاسة مجموعة الخبراء غير الرسمية لمجلس الأمن بشأن المرأة».
وأضاف: «نؤيد بقوة المشاركة النشطة للأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في تعزيز زيادة مشاركة المرأة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، من المهم أن نضمن بشكل جماعي اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل هذه الزيادة».
وجدد البيان تأكيد الدولة الالتزام بتوفير 80% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 في عمليات حفظ السلام، تماشياً مع الاستراتيجية البيئية لعمليات السلام. 
وقال: «دعماً لهذا الهدف، عملت الإمارات العربية المتحدة مع النرويج وشركاء آخرين لإطلاق ميثاق لمساعدة بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الانتقال إلى الطاقة المتجددة، سيساعد تنفيذ الاتفاق على تقليل التكاليف التشغيلية والمخاطر الأمنية المرتبطة بقوافل الوقود وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع ترك إرث إيجابي للبلدان المضيفة والمجتمعات المحلية».
وفي ما يتعلق بقضية الانتقال إلى الأداء والمساءلة، قال البيان: «تعتقد دولة الإمارات أنه ينبغي اعتبار ذلك مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات الفاعلة في حفظ السلام والمدنيين والأفراد العسكريين على حد سواء».
وأضاف: «كما تدرك الدولة أن الأداء يمكن أن يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك التحذيرات غير المعلنة»، داعياً كافة الدول المساهمة بقوات وبأفراد شرطة إلى إعلان جميع المحاذير قبل النشر، كما دعا الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى التواصل بشفافية مع أي تحذيرات معلنة يمكن أن يكون لها تأثير على الوحدات الأخرى المنتشرة في نفس البعثة. 
وأكد البيان أهمية أن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة على رأس أولويات جميع بعثات حفظ السلام، مديناً في هذا السياق جميع الهجمات ضد قوات حفظ السلام.

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