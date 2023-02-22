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سعيد يحذر من مخططات لتغيير التركيبة السكانية في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد
23 فبراير 2023 01:39

تونس (الاتحاد)

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دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى ضرورة وضع حد لظاهرة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مرجعاً الأمر إلى «ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية».
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي (أعلى سلطة أمنية) ترأسه سعيد بقصر قرطاج مساء أمس الأول، للنظر في الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه الظاهرة، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وقال سعيد إن «هذا الوضع غير طبيعي، وهناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، وهناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011، لتوطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس».
وأشار سعيّد إلى أن «الهدف غير المعلن لهذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية، اعتبار تونس دولة أفريقية فقط، ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية».
وفي الوقت ذاته، أكد سعيّد أن «تونس تعتزّ بانتمائها الأفريقي فهي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية وساندت عديد الشعوب في نضالها من أجل التحرر والاستقلال».
كما أن تونس، وفق سعيد، «تدعو إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة حتى ينتهي ما عانته الشعوب الأفريقية على مدى عقود من حروب ومجاعات».

الهجرة غير الشرعية
المهاجرون
الرئيس التونسي
تونس
قيس سعيد
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