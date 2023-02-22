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ضبط 8 إرهابيين في الجزائر

أرشيفية
23 فبراير 2023 01:39

الجزائر (الاتحاد)

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قبضت السلطات الجزائرية أمس، على 8 عناصر دعمت الجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر أنحاء البلاد.
وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، أن هذه العمليات التي نفذت وأسفرت عن القبض على العناصر الإرهابية جاءت في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها.
وقبل نحو أسبوع، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن عناصر الجيش تمكنت من اعتقال 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.
وأفاد بيان الدفاع بأن «وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير، عمليات أسفرت عن نتائج نوعية».

الجزائر
الجيش الجزائري
وزارة الدفاع الجزائرية
الجماعات الإرهابية
مكافحة الإرهاب
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