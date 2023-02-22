الأمم المتحدة تطلق إطار عمل للتنمية المستدامة في لبنان

بيروت (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة في لبنان 2023 - 2025 أمس، عملها لتنفيذ أولويات العام 2023 لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في لبنان.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمته في حفل إطلاق اللجنة إن الهدف هو الاستثمار في مجالات الصحة والتربية والخدمة الاجتماعية باعتبارها خط الدفاع الأول لتنمية المجتمع.

وأضاف أن أولويات «إطار الأمم المتحدة تحسين حياة جميع اللبنانيين ونظم الحماية الاجتماعية الشاملة وحصول اللبناني على الخدمات الأساسية وتعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشاً». وأشار ميقاتي إلى أن «لبنان يواجه تحديات كثيرة منها إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي وتصميمه مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر صرف العملة اللبنانية تجاه الدولار والواقع الاجتماعي المأزوم والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية».

واعتبر أن الأولوية هي تأمين الدعم التقني والتنموي لإعادة لبنان على طريق التعافي والعودة إلى مسار التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.