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الهند عن الأزمة الأوكرانية: حان وقت الحوار والدبلوماسية

الهند عن الأزمة الأوكرانية: حان وقت الحوار والدبلوماسية
23 فبراير 2023 01:39

بنجالورو (وكالات) 

أعادت الهند، أمس، تأكيد موقفها من الأزمة في أوكرانيا، وقالت إن الوقت حان للحوار والدبلوماسية، وذلك بالتزامن مع انطلاق اجتماع لمسؤولي المالية بدول مجموعة العشرين قرب مدينة بنجالورو جنوب البلاد.

وقال أنوراج ثاكور وزير الإعلام الهندي، في مؤتمر صحفي، بعد أن رحب بالوفود المشاركة في الاجتماعات التي تختتم أعمالها يوم السبت: «هذه الحقبة ليست وقتاً للحرب.. فالديمقراطية والحوار والدبلوماسية هي سبل المضي قدماً».

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وسينضم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين للاجتماعات غداً الجمعة. والاجتماعات هي أول حدث كبير خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين، ومن المرجح أن تكون الأزمة في أوكرانيا من أبرز الموضوعات المطروحة.

وتحل الذكرى الأولى لبدء هجوم روسيا على أوكرانيا يوم الجمعة. وتلتزم الهند بموقف محايد من الحرب وأحجمت عن إدانة روسيا، بسبب الهجوم، وسعت لحل دبلوماسي.

وقال نائب لمحافظ بنك مركزي من إحدى دول المجموعة طلب عدم ذكر اسمه: «كثير من الدول حريصة على دورها للتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وروسيا نفسها تريد مناقشة الأثر الاقتصادي للعقوبات».

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