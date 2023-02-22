18 مليون أوكراني بحاجة لمساعدة عاجلة

فرايبورج (وكالات)

أشارت تقديرات منظمة «كاريتاس» الإغاثية إلى أن زهاء 18 مليون شخص في أوكرانيا يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وأكد مدير المنظمة أوليفر مولر في مدينة فرايبورج بجنوب ألمانيا، أمس، أن المنظمة ستقدم الدعم إلى الناس في أوكرانيا وفي الدول المجاورة، طالما كان ذلك ضرورياً.

وكانت تقديرات المكتب الاتحادي للإحصاء أشارت إلى أن عدد سكان الدولة الواقعة على الحافة الشرقية لأوروبا وصل في عام 2021 أي قبل الحرب إلى أكثر من 41 مليون شخص. وطالب مولر الحكومة الألمانية بدعم المنظمة الإغاثية في مساعدات الطوارئ التي تقدمها، مشيراً إلى أن من المهم أيضاً مراعاة المنظمات غير الحكومية في عملية إعادة الإعمار. وتهتم «كاريتاس» بأمور من بينها توزيع المواد الغذائية ومياه الشرب في أوكرانيا وتمنح المحتاجين بطاقات مصرفية للمشتريات. كما تقدم كاريتاس أيضاً في ألمانيا مراكز لمساعدة اللاجئين.