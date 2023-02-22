الصين تطلِع روسيا على رؤيتها لتسوية أزمة أوكرانيا

أطلعت الصين روسيا على رؤيتها بشأن "تسوية سياسية" لأزمة أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء. جاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها كبير الدبلوماسيين الصينيين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي إلى موسكو. وقالت الوزارة، في بيان، إن "الشركاء الصينيين أطلعونا على آرائهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إضافة إلى مقارباتهم لتسويتها سياسيا". لكن الوزارة أشارت إلى أنه "لم يدر حديث حول أي خطة (سلام) محددة". واستقبل وانغ يي، اليوم الأربعاء، من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. وقبل ذلك، أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. كانت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أفادت بأن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني قال للرئيس بوتين إن بكين ستؤدي دورا بناء في التوصل إلى حل سياسي لأزمة أوكرانيا. ونقلت الوكالة عن المسؤول الصيني الرفيع القول "الجانب الصيني سيلتزم، كما حدث في الماضي، بحزم بموقف موضوعي ومحايد ويؤدي دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة".