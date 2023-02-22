الخميس 23 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصين تطلِع روسيا على رؤيتها لتسوية أزمة أوكرانيا

لافروف يستقبل المسؤول الصيني الرفيع
22 فبراير 2023 21:33

أطلعت الصين روسيا على رؤيتها بشأن "تسوية سياسية" لأزمة أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء.
جاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها كبير الدبلوماسيين الصينيين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي إلى موسكو.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "الشركاء الصينيين أطلعونا على آرائهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إضافة إلى مقارباتهم لتسويتها سياسيا".
لكن الوزارة أشارت إلى أنه "لم يدر حديث حول أي خطة (سلام) محددة".
واستقبل وانغ يي، اليوم الأربعاء، من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. وقبل ذلك، أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
كانت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أفادت بأن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني قال للرئيس بوتين إن بكين ستؤدي دورا بناء في التوصل إلى حل سياسي لأزمة أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن المسؤول الصيني الرفيع القول "الجانب الصيني سيلتزم، كما حدث في الماضي، بحزم بموقف موضوعي ومحايد ويؤدي دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة". 

أخبار ذات صلة
الصين تطرح رؤية «تسوية سياسية» للنزاع الأوكراني
الهند عن الأزمة الأوكرانية: حان وقت الحوار والدبلوماسية
المصدر: وكالات
الصين
روسيا
حل سياسي
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
اليوم 07:10
محمد بن راشد خلال الجولة بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
اليوم 02:00
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
الإمارات
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
اليوم 02:00
حمد الكعبي ومحمد الكويتي ومحمد العلي يتحدثون إلى الحضور خلال الجلسة (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية
اليوم 02:00
الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
الإمارات
«إيدج» توقع اتفاقية تعاون صناعي مع «فينكانتييري»
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©