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روسيا: تعليق المشاركة في «نيو ستارت» لن يعجل بحرب نووية

تعبيرية
22 فبراير 2023 20:23

قالت روسيا اليوم الأربعاء إن قرارها تعليق مشاركتها فى معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة لا يزيد خطر نشوب حرب نووية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة خلال كلمة كرر فيها اتهامات للغرب بالسعي إلى تدمير روسيا.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية القول "لا أعتقد أن قرار تعليق المشاركة في معاهدة نيو ستارت يقربنا من حرب نووية".

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