الصين تعِد روسيا بدور بنّـاء في أزمة أوكرانيا

أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بكين ستؤدي دورا بنّـاء في التوصل إلى حل سياسي لأزمة أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن المسؤول الصيني الرفيع القول "الجانب الصيني سيلتزم، كما حدث في الماضي، بحزم بموقف موضوعي ومحايد ويؤدي دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة".
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن وانغ، الذي يزور روسيا منذ أمس الثلاثاء، تعهد خلال لقاء مع بوتين اليوم الأربعاء بتعزيز التعاون بين البلدين.
وقال وانغ لبوتين إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعميق الثقة السياسية وتوسيع التعاون العملي وأداء دور بناء لكلا البلدين في تعزيز السلام والتنمية في العالم.
بدوره، قال الرئيس بوتين إن العلاقات الروسية-الصينية مهمة «لتحقيق استقرار الوضع على الساحة الدولية»، في ظلّ ترقب لخطة سلام صينية لأزمة أوكرانيا يُفترض أن يكشف عنها هذا الأسبوع.