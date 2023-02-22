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منظمة الصحة «تتحرك بسرعة» لمساعدة سوريا بعد الزلزال

أرشيفية
22 فبراير 2023 19:38

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنها تستفيد من توقف مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بسهولة أكبر بعد الزلازل المدمرة.

وأفاد ريك برينان، مدير قسم عمليات الطوارئ لمنطقة شرق المتوسط بالمنظمة، في إفادة صحفية «منظمة الصحة العالمية تتحرك بسرعة كبيرة الآن مع شركائنا للاستفادة من هذا التوقف المؤقت في العقوبات. لقد بدأنا بالفعل في طلب المعدات والإمدادات، ونعمل مع شركاء الأمم المتحدة على نهج جماعي للاستفادة من التوقف».

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