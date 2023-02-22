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بايدن: تعليق مشاركة روسيا في نيو ستارت «خطأ جسيم»

بايدن يحضر اجتماعا في العاصمة الرومانية بوخارست
22 فبراير 2023 19:32

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» النووية مع الولايات المتحدة كان «خطأ جسيماً»، حسب ما ذكر تقرير صادر عن البيت الأبيض.

ورداً على سؤال من أحد الصحفيين عن موقفه من قرار روسيا تعليق مشاركتها في المعاهدة، التي تنص على خفض عدد الأسلحة النووية، أجاب بايدن: «خطأ جسيم».

وصادق مجلسا البرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، على قرار تعليق المشاركة في المعاهدة، وهو قرار أعلنه الثلاثاء الرئيس فلاديمير بوتين وأحال مشروع قانون بشأنه إلى البرلمان.

تعتبر "ستارت الجديدة" آخر معاهدة مهمة من نوعها بين البلدين.

وأعلن بوتين، أمام الجمعية الفيدرالية أمس الثلاثاء، تعليق المشاركة في المعاهدة الروسية-الأميركية لخفض الأسلحة الاستراتيجية. إلا أن الرئيس الروسي أوضح أنه تعليق وليس انسحابا من المعاهدة.

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المصدر: وكالات
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