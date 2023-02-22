بوتين يشيد بأهمية علاقات روسيا والصين للاستقرار الدولي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات الروسية-الصينية مهمة «لتحقيق استقرار الوضع على الساحة الدولية»، في ظلّ ترقب لخطة سلام صينية لأزمة أوكرانيا يُفترض أن يكشف عنها هذا الأسبوع. وقال بوتين لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في الكرملين «إن العلاقات الدولية معقّدة اليوم... في هذا السياق، يكتسي التعاون... بين الصين وروسيا أهمية كبيرة لتحقيق استقرار الوضع على الساحة الدولية». ونادراً ما يستقبل بوتين في الكرملين مسؤولين أجانب ليسوا رؤساء دول. ويعكس هذا اللقاء العلاقات الوثيقة مع الحليف الصيني. وأضاف بوتين «وصلنا إلى آفاق جديدة»، مشدداً على أنه ينتظر زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقررة خلال الربيع. من جهته، عبّر وانغ يي عن رغبة بكين في «تعزيز الشراكة الاستراتيجية (...) والتعاون الشامل» مع موسكو، وفق تصريحاته المترجمة إلى الروسية. وقال إن العلاقات الروسية-الصينية «ليست موجّهة ضدّ دول أخرى وتصمد أمام ضغوطها». وزار وانغ يي الكرملين بعدما التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وقال لافروف، خلال هذا الاجتماع «تتطوّر علاقاتنا بطريقة آمنة وديناميكية. رغم الاضطرابات القوية على الساحة الدولية، نُظهر وحدة وإرادة للدفاع عن مصالح أحدنا الآخر». وجاءت زيارة وانغ يي لروسيا التي وصلها الثلاثاء، في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى لعب دور الوسيط في الأزمة الأوكرانية من خلال طرح خطة سلام من أجل التوصل إلى حل سياسي. والتقى وانغ يي، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، حيث عرض عليه «نقاطاً أساسية من خطة السلام الصينية» لأوكرانيا، وفق كييف. وتعهّدت الصين بنشر خطتها من أجل التوصل إلى «حل سياسي» للأزمة هذا الأسبوع. أخبار ذات صلة الصين تطرح رؤية «تسوية سياسية» للنزاع الأوكراني الصين تطلِع روسيا على رؤيتها لتسوية أزمة أوكرانيا

المصدر: آ ف ب