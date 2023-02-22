بوتين: روسيا في أوكرانيا من أجل «أراضيها التاريخية»
أعلام روسيا ترفرف في ملعب أثناء فعالية حضرها الرئيس بوتين
22 فبراير 2023 17:49
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا توجد حالياً في أوكرانيا من أجل «أراضيها التاريخية».
وفي خطاب مقتضب خلال مهرجان وطني كبير في ملعب «لوجنيكي» في العاصمة موسكو، أضاف بوتين على منصّة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من الروس، «اليوم، أخبرتني القيادة (العسكرية) أن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا».
وأثناء ظهوره، أشاد الرئيس بالعسكريين الروس المنتشرين في أوكرانيا الذين "يقاتلون ببطولة وشجاعة وبسالة: نحن فخورون بهم".
وأوضح أن كل من يدعمون الجيش الروسي "هم أنفسهم مدافعون عن الوطن... عاملون طبيون وموظفون في قطاع الدفاع والنقل ... أنتم جميعًا الذين جئتم اليوم لدعم مقاتلينا".
في درجة حرارة أدنى من 15 تحت الصفر، لوح مئات الحاضرين بالأعلام الروسية، فيما أذيعت على المنصّة أغان وطنية وكلمات لعسكريين في أوكرانيا.
ينظم مهرجان اليوم تحت شعار "المجد للمدافعين عن الوطن".