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سائقو قطارات مترو الأنفاق في لندن يعتزمون الإضراب عن العمل

سائقو قطارات مترو الأنفاق في لندن يعتزمون الإضراب عن العمل
22 فبراير 2023 17:49

 أعلنت نقابة "أسليف" لسائقى القطارات، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن سائقي قطارات مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن سيضربون عن العمل لمدة 24 ساعة في 15 مارس المقبل.

وصوت سائقو قطارات مترو الأنفاق في لندن بنسبة 99% لصالح الإضراب، بنسبة إقبال بلغت 77%، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وصوت أعضاء من نقابة "أسليف"، الذين يعملون في وظائف أخرى في مترو الأنفاق، لصالح الإضراب. وقالت نقابة "أسليف" إن النزاع يدور حول "فشل الإدارة في قبول أن عمل تغييرات بشأن ترتيبات العمل ومعاشات التقاعد يجب أن يحدث بالاتفاق."

المصدر: د ب أ
بريطانيا
لندن
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