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قتيلان وأكثر من 50 مفقوداً في انفجار منجم في الصين

قتيلان وأكثر من 50 مفقوداً في انفجار منجم في الصين
22 فبراير 2023 17:44

قتل شخصان على الأقل وجرح ستة فيما فقد 53 آخرون الأربعاء في انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وقع الحادث عند الساعة 13,00 (الساعة الخامسة ت غ) في منجم مفتوح يقع في غرب هذه المنطقة على ما ذكرت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية.
وأوضح التلفزيون "حتى الآن تأكد مقتل شخصين وإصابة ستة، وفقدان 53".
وأوضح التلفزيون أن الانهيار وقع "في منطقة واسعة" من المنجم الذي تشغله شركة "شينجينغ كول ماينينغ كومباني".
وأوضحت أن الانهيار "تسبب بطمر عمال وآليات" مضيفة أن فرق الإغاثة أرسلت إلى المكان.
وأمر الرئيس الصيني شي جينبيغ السلطات المعنية "بذل المستحيل للبحث عن المفقودين وإغاثتهم" على ما أضاف التلفزيون العام.
وأرسلت ثمانية فرق إغاثة تضم أكثر من 330 عنصرا إلى موقع الحادث فضلا عن أكثر من مئة آلية انقاذ.

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