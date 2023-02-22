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روسيا لن تطلق صواريخ "زيركون" في مناورات جنوب أفريقيا

فرقاطة روسية تصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في المناورات
22 فبراير 2023 17:39

قال ضابط كبير بالبحرية الروسية، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تطلق الجيل الجديد من صواريخ "زيركون" الأسرع من الصوت خلال مناورات بحرية تشارك فيها مع جنوب أفريقيا والصين.

وتستمر التدريبات لمدة عشرة أيام، وتجري قبالة الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، في وقت سابق من هذا الشهر، أن فرقاطة مشاركة في المناورات ستنفذ إطلاقا للتدريب على منظومة صواريخ "زيركون".

لكن الكابتن أوليج جلادكي، الذي يقود الوحدة الروسية، قال خلال إفادة إنه لن يتم إجراء تجربة إطلاق.

وأضاف "لن يتم استخدام السلاح الذي تفوق سرعته سرعة الصوت في سياق هذه التدريبات... لا يوجد هدف خفي من التدريبات التي نقوم بها اليوم".

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاروخ "زيركون"، الذي تصل سرعته لأكثر من خمسة أمثال سرعة الصوت، بأنه "لا يمكن إيقافه".

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المصدر: رويترز
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صواريخ زيركون
أسرع من الصوت
مناورات عسكرية
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