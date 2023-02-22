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«مصرف لبنان» يمدد السماح بشراء كميات من الدولار

مبنى مصرف لبنان المركزي في بيروت (أرشيفية)
22 فبراير 2023 17:38

 قال مصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيمدد حتى نهاية مارس العمل بقرار يسمح للبنوك التجارية بشراء كميات غير محدودة من الدولار الأميركي على منصة صيرفة التابعة للبنك.

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