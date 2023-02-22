بوتين يلتقي وزير الخارجية الصيني

أعلن الكرملين أن مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني/ وزير الخارجية / ، وانج يي، سوف يلتقي أيضا الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا خلال زيارته لروسيا اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "بوتين موجود في الكرملين اليوم. وسوف يكون نصف اليوم مخصصا لأنشطة السياسة الخارجية. وسوف يستقبل بوتين... وانج يي المسؤول عن السياسة الخارجية الصينية"، بحس بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية. وعندما سأل الصحفيون بيسكوف عما إذا كانت روسيا قد طلبت مساعدة عسكرية من الصين لحربها ضد أوكرانيا، قال "لقد أجابت (الصين) على هذا السؤال بالفعل، ونفته قطعا، ولا يوجد شيئ آخر لإضافته".