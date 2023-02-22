الصين تتهم بايدن «بقول شيء والقيام بخلافه»

اتهمت الحكومة الصينية الأربعاء الرئيس الأميركي جو بايدن "بقول شيء والقيام بخلافه" بشأن اسقاط طائرة مطاردة أميركية منطادا صينيا فوق الولايات المتحدة. وقد تفاقم التوتر في العلاقات الثنائية جراء هذا الحادث الذي وقع في الرابع من فبراير. وتفيد واشنطن أن المنطاد مخصص لأغراض التجسس خصوصا على قواعد عسكرية أميركية. أما بكين فقالت إن المنطاد مدني الأغراض وقد انحرف عن مساره. وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة أنه "دان التوغل" خلال لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين الأربعاء خلال مؤتمره الصحافي اليومي "الرئيس بايدن أمر شخصيا ومن دون أي شعور بالذنب بإرسال طائرات مطاردة وصواريخ متطورة لاسقاط جسم طائر مدني". وأضاف "هذا 100 % لجوء أعمى إلى القوة وهذا 100 % رد مبالغ به وهذا 100 % هيستيري. هذا انتهاك خطر للممارسات والمعاهدات الدولية". وشدد الناطق على أن "الرئيس بايدن وعد مرات عدة بشكل رسمي وعلني أنه لا يسعى إلى حرب باردة جديدة ولا ينوي بتاتا الدخول في نزاع مع الصين". وأضاف "نأمل أنه بصفته قائد دولة عظمى سيحترم كلامه ويفعل ما يصرح به بدلا من ان يقول شيئا ويقوم بخلافه". أخبار ذات صلة الصين تطرح رؤية «تسوية سياسية» للنزاع الأوكراني هل يرفع الفيدرالي الأميركي الفائدة نصف بالمائة؟

المصدر: آ ف ب