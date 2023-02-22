«جوجل» تستغنى عن 240 موظف في أيرلندا

ذكرت صحيفة "آيرش تايمز" أن شركة "جوجل" ستقلص 240 وظيفة من قوتها العاملة الأيرلندية، بواقع 4%، في إطار برنامج عالمي، بدون الكشف عن مصدر المعلومات. وأضافت الصحيفة أنه سيتم الاستغناء عن 85 وظيفة في المبيعات و80 في التكنولوجيا والهندسة و75 وظيفة في الدعم، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وهذا التقليص أقل من التخفيض العالمي في عدد الموظفين بواقع 6%. وتابعت الصحيفة أنه يتم إبلاغ الموظفين ، صباح اليوم الأربعاء، مع بدء مشاورات غدا الخميس. وتوظف شركة "جول" 5500 شخص بشكل مباشر في الجمهورية، مع وجود أربعة آلاف موظف بعقود وآخرين مؤقتين.