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خوفاً من الزلازل.. سوريون يلجأون للخيام طلباً للسلامة

خوفاً من الزلازل.. سوريون يلجأون للخيام طلباً للسلامة
22 فبراير 2023 15:56

قال ناشطون سوريون إن السكان نصبوا خياما بالقرب من منازلهم للنوم فيها خوفا من الهزات الارتدادية التي ضربت مناطق في شمال غرب وشمال سوريا.

وصرح ناشط في محافظة إدلب بشمال غربى سوريا بأن هناك اتجاها جديدا يتخذه السكان السوريون بعد زلزال الإثنين.

وأضاف أن مدة الزلزال كانت قصيرة ولكن قوية ومن حينها بدأ السكان ينصبون الخيام بالقرب من المنازل والنوم فيها لدواعي تتعلق بالسلامة.

وتابع أن السكان يستخدمون المساحات المفتوحة كأماكن إيواء للشعور بالسلامة والأمان.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من مئة ألف أسرة تشردت في البلاد عقب الزلازل التي وقع في السادس من فبراير بينهم 27 ألف أسرة في شمال غرب سوريا .

وبعد أكثر من أسبوعين من الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا المجاورة، مازالت الأرض في المنطقة غير مستقرة بعد.

وأفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني في بوتسدام وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (يو إس جي إس) بأن زلزالا بقوة 4ر4 على مقياس ريختر وقع في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الحدود بين إسرائيل ولبنان في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.  

 

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