بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب

وجد المدنيون في أفدييفكا بشرق أوكرانيا أنفسهم في مرمى النيران بين القوات الأوكرانية وتلك الموالية لروسيا منذ عام 2014. ولكن مع بدء الهجوم الروسي قبل عام، تحولت هذه المدينة الصناعية المزدهرة إلى مدينة مهجورة. السكان القلائل الذين ظلوا فيها، من بين 30 ألفًا كانوا يسكنونها قبل الحرب، يختبئون اليوم في أقبية المباني من دون ماء أو كهرباء، خوفًا من أن يموتوا في التراشق المدفعي الذي لا يهدأ. أمضى فريق من وكالة فرانس برس صباح يوم 8 فبراير في أفدييفكا. - النار والماء - 08:39. ما زال حريق نشب في شقة في شارع كومالانا مشتعلاً بعد هجوم صاروخي خلال الليل. يتصاعد دخان رمادي كثيف من نافذة تطل على سلم المبنى وتفرقع ألسنة اللهب. لا يوجد رجال إطفاء، ويتوقع السكان أن يخمد الحريق من تلقاء نفسه فيما يتساقط الحطام المتفحم وشظايا الزجاج بهدوء على الثلج الذي يغطي الطريق. - 08:42. منذ طلوع الصباح، قبل ساعتين، أمضى السكان وقتهم في ملء زجاجات المياه من أنبوب عام. كما لو أن خطر إطلاق قذائف الهاون والصواريخ من الجانبين ليس كافياً، تناقل السكان نبأ وفاة امرأة مسنة جراء تسممها بأول أكسيد الكربون الناجم عن أبخرة موقد حطبي سيئ التهوية. - 09:09. يتهيأ أندريه البالغ من العمر 51 عامًا للمغادرة. قال وهو يمسك عقدًا به صليب: "خذه. سيحميك". - 09:28. يجلس أولكسندر لوغوفسكيخ البالغ من العمر 35 عامًا على حافة سريره في شقة بالطابق الأول يعيش فيها مع قطته توسيك. يضيء الغرفة ضوء خافت ويسحب الشاب النحيل نفسًا طويلًا من سيجارته غير آبه بالأبخرة الخانقة التي تتصاعد من موقد الطبخ. لكسب عيشه، يقوم أولكسندر بإصلاح المناشير خلال النهار. يشرح قائلاً: "بعد الثانية بعد الظهر، يكون اليوم قد انتهى. لا شيء أفعله. في الرابعة بعد الظهر، يحل الظلام". في الخارج، أدت الرياح الجليدية إلى خفض درجة الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر. يقول أولكسندر، وهو عامل بناء سابق، إن حرارة الموقد تجعل الوضع محتملًا خلال النهار. أما في الليل، فلا يستخدمه. إنه لا يفهم معنى هذه الحرب. يقول وهو يهز كتفيه "هذه معارك بين سياسيين لإظهار من هو الأقوى". - الوقود - 10:22. تجلس سفيتلانا البالغة من العمر 49 عامًا في متجر أفدييفكا الوحيد منذ الصباح الباكر وسط كومة من المصابيح والأحذية وشواحن الطاقة الشمسية، تستمع إلى الراديو. تقول المرأة "في المتوسط، يأتي نحو ثلاثة عملاء في اليوم ... هذا يكفي بالنسبة لي لكسب بعض المال. لا أريد الاعتماد على المساعدات". - 10:56. بالقرب من السوق الذي تعرض للقصف، يتجمع السكان في مدخل مبنى سكني. يستخدمون مولدًا لشحن الهواتف المحمولة. في الخارج، يرفعون الهواتف باتجاه السماء علهم يلتقطون إشارة. في بعض الأحيان ينجحون في ذلك. على بعد خطوات قليلة، تجمع ليوبوف ستيبانوفا البالغة من العمر 71 عامًا جذوع الأشجار والفحم. جرّت عربة مكسورة على الثلج من قبو تتشاركه مع 20 من جيرانها. قالت المرأة التي عملت في مصنع أفدييفكا للفحم والمنتجات الكيماوية "كنا 50 شخصًا، لكن كثيرين غادروا". - 11:02. في القبو الذي تعيش فيه ليوبوف والخالي من النوافذ، تعمل تيتيانا وعمرها 68 عامًا على تدليك أصابع غالينا المصابة بالتهاب المفاصل والممددة على سرير بالٍ. - اكتئاب - 12:31. توقف فيتالي سيتنيك البالغ من العمر 55 عامًا قليلًا عن العمل في مستشفى أفدييفكا المركزي، وقد وشت الدوائر السوداء تحت عينيه بالأيام والليالي التي يقضيها بلا نوم. قال إن معظم الموظفين غادروا العام الماضي بسبب القصف العنيف. إنه الطبيب الوحيد المتبقي منذ أكتوبر. على الرغم من القصف، ما زالت الإمدادات تصل إلى العيادة الواقعة على بعد كيلومتر واحد من الخطوط الروسية. دوي انفجار قذائف الهاون يهز زجاج النوافذ. يشبك يديه معا. قال "الناس مُجهدون. يأتون ويطلبون مضادات اكتئاب وأقراصًا منومة. أعطيهم، بصفتي طبيبًا. لكني أقول لهم: لكي تناموا، عليكم أن ترحلوا". في الخارج، أشعل سيجارة وأشار إلى الدمار الذي لحق بطابقين من المستشفى الذي لا يعمل سوى الطابق الأرضي منه. - 13:30. ازداد دوي القصف قوة في مكان قريب وسارع فيتالي إلى الداخل. قال وهو ينظر إلى الخلف: "الأفضل أن تذهب". أخبار ذات صلة الصين تطرح رؤية «تسوية سياسية» للنزاع الأوكراني الهند عن الأزمة الأوكرانية: حان وقت الحوار والدبلوماسية

المصدر: آ ف ب