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مقتل معلمة بطعنات تلميذ في مدرسة فرنسية

فرنسا: إصابة معلمة بجروح خطيرة بطعنات تلميذ
22 فبراير 2023 15:21

قتلت معلمة في مدرسة في سان جان دو لوز في إقليم الباسك بجنوب غرب فرنسا بعدما طعنها تلميذ الأربعاء، على ما أفادت النيابة العامة.
وأوضح المدعي العام جيروم بورييه لوكالة فرانس برس "أؤكد حصول هجوم بسكين وأن الضحية فارقت الحياة".
وأوقف التلميذ على ما أفادت فرق الاسعاف.
ووقع الحادث في مدرسة سان توما داكين التكميلية والثانوية في سان جان دو لوز.
وجاء على موقع "أكتور.فر" الاخباري في إقليم الباسك الذي أورد النبأ أولا أن الضحية في الخمسينات من عمرها وكان قلبها قد توقف لدى وصول فرق الاسعاف الذي لم يوفقوا في إنعاشها.
وذكرت صحيفة "سود ويست" أن الضحية مدرسة لغة إسبانية كانت تعطي درسا في الصف الأول الثانوي. ويبدو أن المهاجم دخل قاعة الصف مسلحا بسكين واعتدى على المعلمة.

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