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الرئيس الأميركي يلتقي ممثلين من دول أوروبا الشرقية في وارسو

الرئيس الأميركي جو بايدن خارج القلعة الملكية، في وارسو
22 فبراير 2023 14:54

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن مع ممثلين عن العديد من دول أوروبا الشرقية بحلف شمال الأطلسي(ناتو)، في وارسو اليوم الأربعاء، في اليوم الثاني من زيارته إلى بولندا.

وتمثل ما تسمى بـ"مجموعة بوخارست التسعة" دولاً، تشكل الجناح الشرقي في الناتو وهي بولندا ورومانيا وبلغاريا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفينيا ودول البلطيق الثلاث وهي استونيا ولاتفيا وليتوانيا.

ومن المتوقع أن يشارك في المحادثات الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج. وكان بايدن قد قام بزيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، أمس الأول الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

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