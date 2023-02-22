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بلينكن: شاهدتُ دماراً مروعاً في تركيا وسنواصل الدعم

بلينكن
22 فبراير 2023 07:58

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه شاهد "دمارا مروعا" في تركيا جراء الزلازل التي ضربت البلاد مؤخرا.

وأوضح بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل الأربعاء: "شاهدتُ دماراً مروعاً في تركيا جراء الزلازل، وكذلك العمل الذي لا يصدق الذي يقوم به المسعفون والمجتمع الدولي".

وأضاف: "سنواصل تقديم الدعم والمساعدات المنقذة للحياة للمناطق المتضررة من الزلازل".

وكان بلينكن قد التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة يوم الاثنين، قبيل توجه الرئيس التركي إلى ولاية هطاي المنكوبة بسبب الزلزال المدمر.

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المصدر: وكالات
الزلزال المدمر
تركيا
أنتوني بلينكن
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