زيلينسكي: أوكرانيا تتشبث بمواقعها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر في مكتب رئيس الدولة في كييف
22 فبراير 2023 07:37
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده تتشبث بمواقعها في شرق أوكرانيا على الرغم من حديث روسيا عن إحراز تقدم نحو هدفها الرئيسي في المنطقة.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور معتمدا على تقارير مفصلة من الجبهة في اجتماع للقيادة العسكرية الأوكرانية "من المهم للغاية أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطوط الأمامية على الرغم من الضغط الكبير على قواتنا".
وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك قامت "بكل ما هو ممكن لاحتواء الهجمات التي لا تتوقف من الجانب الروسي رغم تكبده "خسائر فادحة".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تتقدم نحو باخموت، التي لحقها الدمار جراء تعرضها لقصف منذ شهور، ويعتبرها الكرملين نقطة انطلاق رئيسية للاستيلاء على بلدات أخرى في الغرب من منطقة دونيتسك.