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تسجيل عشرات الهزات بعد زلزال جديد في تركيا

أحد الناجين يتفقد منزله المدمر جراء الزلزال في تركيا
22 فبراير 2023 01:39

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الثلاثاء، أنها سجلت 90 هزة ارتدادية بعد الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا الاثنين.
وأفادت هيئات أميركية وأوروبية لرصد الزلازل بأن الزلزال بلغت قوته 6.3 درجة، فيما قال مراقبون تركيون إن قوته بلغت 6.4 درجة.
وتسبب الزلزال الجديد في صدمة جديدة لسكان المناطق المنكوبة الذين يعيشون حاليا في خيام جراء الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير الجاري وبلغت قوته 7.8 درجة.
وقالت السلطات التركية إن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء أحدث الزلازل التي تهز منطقة الحدود التركية السورية بعد أسبوعين من زلزال أقوى أودى بحياة أكثر من 47 ألفا ودمر مئات الآلاف من المنازل أو ألحق بها أضرارا.
كان مركز الزلزال الجديد، الذي وقع الاثنين مع انحسار جهود الإنقاذ جراء الزلزال الأول، قريبا من مدينة أنطاكية بجنوب تركيا وشعر به البعض في سوريا ومصر ولبنان.

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المصدر: رويترز
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زلزال
هزة ارتدادية
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