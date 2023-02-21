هيئة الانتخابات في تونس: الاستحقاقات البلدية بين مايو ويوليو

تونس (الاتحاد)

رجحت هيئة الانتخابات في تونس، أمس، إجراء الانتخابات البلدية في مايو أو يوليو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة عقدته الجامعة الوطنية للبلديات، وهي هيئة مستقلة تضم رؤساء البلديات.

وفي كلمة له، قال متحدث الهيئة محمد المنصري، إن موعد الانتخابات البلدية دوري يرتبط بانتهاء مدة المجالس (5 سنوات) يوم 6 مايو، لكن الموعد من الممكن أن يتواصل إلى يوليو إذا تم احتساب المدة النيابية منذ أداء رؤساء البلديات لليمين. وأضاف أن «الهيئة مطالبة قانوناً بالحفاظ على المواعيد الانتخابية، وسيتم عقد اجتماع بالانتخابات البلدية لاحقا فيما يتعلق بدعوة الناخبين لها».