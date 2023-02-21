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مقتل عشرات الجنود بهجمات إرهابية في الساحل الأفريقي

آثار هجوم على قرية في بوركينا فاسو
22 فبراير 2023 01:26

قتل ما لا يقل عن سبعين جنديا في بوركينا فاسو خلال أربعة أيام في هجومين إرهابيين وقعا شمالا قرب مالي يؤكدان عودة أعمال العنف المتطرفة.
وأسفرت الغارات، التي نسبت إلى جماعات إرهابية، عن مقتل أكثر من 200 شخص بين مدنيين وعسكريين في بوركينا فاسو منذ مطلع شهر يناير الماضي.
قتل 15 جنديا، على الأقل مساء الاثنين، في ولاية "أودالان" في أقصى شمال البلاد على بعد كيلومترات من الحدود مع مالي، بحسب مصادر أمنية.
وأوضح مصدر أمني أول "استهدفت بلدة تين-أكوف بهجوم عنيف الليلة الماضية (الاثنين)" متحدثا عن "مقتل 15 شخصا" و"فقدان عناصر".
وأكد مصدر أمني ثان وقوع هذا الهجوم، لكنه قال إن الحصيلة هي 19 قتيلا و"عشرات المفقودين".
بحسب المصدر الأول، فإن رد جيش بوركينا فاسو جوا وبرا أتاح "تحييد (قتل) عشرات الإرهابيين".
وتابع المصدر أن "العمليات مستمرة على الأرض وتتركز في ولاية أودالان عند مستوى المثلث الحدودي (عند الحدود مع النيجر ومالي) التي تشهد تجدد أعمال العنف منذ أيام".
في هذه الولاية قرب ديو، قُتل ما لا يقل عن 51 جنديا الجمعة في كمين في حصيلة لا تزال مؤقتة، وفقا للجيش.
إنه الهجوم الأكثر فتكا منذ وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة نتيجة انقلاب في نهاية سبتمبر 2022: وهو الهجوم الذي تسبب بأكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش منذ نوفمبر 2021.
وقتل حينها 57 من عناصر الدرك في هجوم.

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