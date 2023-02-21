الأربعاء 22 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة: تقارب بين الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات في 2023

عبد الله باتيلي
22 فبراير 2023 01:44

بنغازي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مسؤولون أفارقة:«COP28» فرصة للاستفادة من تجربة الإمارات
أنور قرقاش يبحث مستجدات الأزمة اليمنية

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس، عن تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023.
وقال باتيلي: «قبل مغادرتي صوب نيويورك لتقديم إحاطتي إلى مجلس الأمن أجريت سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ووفد عن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة». وأضاف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «يجب علينا جميعاً أن نعمل معا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي»، مضيفاً: «أرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة».
وأشار إلى تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.
وفي 27 فبراير الجاري، يقدم باتيلي إحاطته أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا بعد آخر إحاطة قدمها للمجلس بذات الخصوص في ديسمبر الماضي.
ووفق مبادرة أممية، يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى إجراء الانتخابات، لكن خلافات بشأن شروط الترشح للرئاسة تعطل التوصل إلى حل.
وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إلى ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في العاصمة اليونانية أثينا.
وقال بلينكن، إنه «يتفق مع الدعوات التي تطالب بإجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت؛ لأنها السبيل من أجل الحصول على حكومة شرعية في ليبيا، تمنح البلاد الفرصة للمضي قدماً».

الأمم المتحدة
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
ليبيا
مجلس الأمن
محمد المنفي
عقيلة صالح
عبد الحميد الدبيبة
آخر الأخبار
سوري يقف أمام خيمته
عربي ودولي
خوفاً من الزلازل.. سوريون يلجأون للخيام طلباً للسلامة
اليوم 15:56
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس
الإمارات
عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان بالإنابة يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين
اليوم 15:51
منصور بن زايد : 30 نوفمبر يوم نعبر فيه عن تقديرنا لتضحيات شهداء الوطن الأبرار
الإمارات
منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع الإندونيسي
اليوم 15:48
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
عربي ودولي
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
اليوم 15:43
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
الرياضي
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©