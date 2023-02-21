الأمم المتحدة: تقارب بين الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات في 2023

بنغازي (الاتحاد)

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس، عن تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023.

وقال باتيلي: «قبل مغادرتي صوب نيويورك لتقديم إحاطتي إلى مجلس الأمن أجريت سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ووفد عن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة». وأضاف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «يجب علينا جميعاً أن نعمل معا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي»، مضيفاً: «أرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة».

وأشار إلى تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.

وفي 27 فبراير الجاري، يقدم باتيلي إحاطته أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا بعد آخر إحاطة قدمها للمجلس بذات الخصوص في ديسمبر الماضي.

ووفق مبادرة أممية، يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى إجراء الانتخابات، لكن خلافات بشأن شروط الترشح للرئاسة تعطل التوصل إلى حل.

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إلى ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في العاصمة اليونانية أثينا.

وقال بلينكن، إنه «يتفق مع الدعوات التي تطالب بإجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت؛ لأنها السبيل من أجل الحصول على حكومة شرعية في ليبيا، تمنح البلاد الفرصة للمضي قدماً».